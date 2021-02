Governo: l’economista Termini, ‘poche donne?segno scarso avanzamento Paese’ (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – “Nella mia concezione del Governo l’aspetto principale è la competenza anche se capisco bene e condivido la reazione delle colleghe politiche che non si vedono rappresentate. Mi sorprende da docente e economista che non trovino donne di grande competenza che possano ricoprire incarichi di rilievo: questa è una peculiarità italiana, che è un po’ un segno di scarso avanzamento del paese e in questo senso dispiace”. E’ l’economista Valeria Termini, ordinario di Economia politica a Roma Tre ed esperta di energia (è stata anche commissario dell’Arera) a commentare così, conversando con l’Adnkronos, la scarsa rappresentanza di donne nel Governo su cui si sono appuntate molte critiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. – (Adnkronos) – “Nella mia concezione dell’aspetto principale è la competenza anche se capisco bene e condivido la reazione delle colleghe politiche che non si vedono rappresentate. Mi sorprende da docente e economista che non trovino donne di grande competenza che possano ricoprire incarichi di rilievo: questa è una peculiarità italiana, che è un po’ un segno didel paese e in questo senso dispiace”. E’Valeria, ordinario di Economia politica a Roma Tre ed esperta di energia (è stata anche commissario dell’Arera) a commentare così, conversando con l’Adnkronos, la scarsa rappresentanza di donne nelsu cui si sono appuntate molte critiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

