**Governo: Granato (M5S), 'nostri ministri si ritirino'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Mi auguro che il buonsenso prevalga e che i nostri ministri si ritirino, altrimenti il passaggio in aula si tradurrà in una mortificazione pubblica per loro, per noi parlamentari e per attivisti e sostenitori". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato, in un post dal titolo 'Cui prodest'. "Pensate a quanto costeranno al Movimento 4 ministeri assolutamente marginali: perdita totale di coerenza della linea etica e politica, sedendo accanto a Berlusconi e Draghi che costituiscono l'antitesi del nostro progetto politico; irriconoscibilità del Movimento rispetto a tutte le altre forze presenti nella coalizione; irrilevanza nella tutela dei provvedimenti messi in campo nelle precedenti esperienze di governo; perdita di onore e dignità del Movimento 5 Stelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Mi auguro che il buonsenso prevalga e che isi, altrimenti il passaggio in aula si tradurrà in una mortificazione pubblica per loro, per noi parlamentari e per attivisti e sostenitori". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento 5 Stelle Bianca Laura, in un post dal titolo 'Cui prodest'. "Pensate a quanto costeranno al Movimento 4 ministeri assolutamente marginali: perdita totale di coerenza della linea etica e politica, sedendo accanto a Berlusconi e Draghi che costituiscono l'antitesi del nostro progetto politico; irriconoscibilità del Movimento rispetto a tutte le altre forze presenti nella coalizione; irrilevanza nella tutela dei provvedimenti messi in campo nelle precedenti esperienze di governo; perdita di onore e dignità del Movimento 5 Stelle ...

