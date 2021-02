Governo | Fico | ‘ministero Transizione ecologica c’è | cambio di prospettiva storico’

Leggi su ildenaro

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "La fase che si apre ora deve essere di costruzione, responsabilità, lungimiranza e avrà al centro temi che sono cari al Movimento, ai meetup, che hanno contraddistinto l'impegno di tanti di noi in questi anni: sostenibilità, ambiente, beni comuni,energetica. A questo proposito una cosa chiara va detta: il nuovo super ministero c'è. Avrà competenze e perimetro che prima non esistevano. Tutto ciò che riguarda l'energia confluirà nel ministero della, assieme all'ambiente. Undistorico. Storico, al di là come la si pensi e delle idee politiche di ciascuno". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto.