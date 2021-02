Governo | Fico | ‘ministero Transizione ecologica c’è | cambio di prospettiva storico’ 2

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) – “Significa -afferma ancora il presidente della Camera- energie rinnovabili e relativi impianti, un tema che ha attraversato la nostra storia e ci ha plasmato come Movimento. E significa mobilità sostenibile. La sfida ambientale che abbiamo davanti richiede nuovi processi, nuove soluzioni organizzative nella mobilità, e soprattutto innovazione tecnologica, apporto dell’intelligenza artificiale finalizzata alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità della vita di tutti noi. A far tutto questo sarà una personalità di alto livello, senza etichette né appartenenze, garanzia per tutti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DSantanche : Quindi il #governo è un #Conte Ter con la foglia di fico di Mario #Draghi. Confermati #DiMaio, #Speranza,… - giuliainnocenzi : Se il ministero della #transizioneecologica non sarà anche della #transizionealimentare, con un governo che abbia i… - Adnkronos : #GovernoDraghi, @Roberto_Fico: '#M5S può disegnare l'Italia che verrà' - condorbox : Governo: Fico, super-ministero c'è, è novità storica #news - infoitinterno : Governo, Fico: Cingolani alto livello senza etichette, garanzia per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Fico

Agenzia ANSA

...capoluogo piemontese un nome possibile potrebbe essere quello di un altro ex ministro del... A Napoli, invece, è sempre forte il pressing su Robertoche però continua ad avere più di un ......ogni riunione con l'appellativo "Democratiche e democratici" (cosa di cui non importa unsecco ... IlDraghi per ora è una delusione: poche donne e pochi tecnici(Adnkronos) – “Significa -afferma ancora il presidente della Camera- energie rinnovabili e relativi impianti, un tema che ha attraversato la nostra storia e ci ha plasmato come Movimento. E significa ...Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare, di cuore, Giuseppe Conte. Ha lavorato al servizio del Paese, in momento difficile e complesso, con serietà, responsabilità, coraggio. Abbiamo fatto tan ...