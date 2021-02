Governo | Fico | “Legittimo il malumore tra attivisti M5S | ma urge cambio di prospettiva”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“So che molti dei nostrie parlamentari sono delusi. Comprendo ildi chi non digerisce certe scelte e di chi nutre perplessità rispetto a decisioni che appaiono in contrasto con il nostro percorso. Ma dobbiamo adottare undidrastico, perché il momento lo richiede”. Così su Facebook il presidente della Camera, Roberto. “Alla prova delil Movimento ha dovuto fare scelte difficili, che sono sempre state fatte dagli iscritti tramite la piattaforma Rousseau. Lo ha fatto per portare avanti temi e realizzare punti di programma. Io stesso non ho nascosto un malessere rispetto ad alcune fasi e ad alcuni provvedimenti, ma ho lavorato dall’interno con serietà e trasparenza a sostegno di una linea scelta insieme”. Poi ...

(Adnkronos) – "Significa -afferma ancora il presidente della Camera- energie rinnovabili e relativi impianti, un tema che ha attraversato la nostra storia e ci ha plasmato come Movimento. E significa ...
Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare, di cuore, Giuseppe Conte. Ha lavorato al servizio del Paese, in momento difficile e complesso, con serietà, responsabilità, coraggio. Abbiamo fatto tan ...