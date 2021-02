Governo Draghi | Palazzotto | “Rispetto decisione di Sinistra italiana | ma voterò a favore della fiducia per difendere quanto fatto finora”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nonostante l’Assemblea nazionale diabbia approvato la relazione del segretario Fratoianni, che ha invitato i propri parlamentari a votare no allaaldi, Erasmo, deputato di Leu (ma iscritto a) invece si esprimerà a. “ladel mio partito, ma penso che in questo momento così drammatico per il Paese ritengo che bisogna a tenere unità l’alleanza per lo sviluppo sostenibile. Quindi – spiega – oggi la prima responsabilità che ha laè quella di quell’alleanza proposta dal presidente Conte e giocare la partita dentro quello che è ildi emergenza proposto da ...

Soddisfatti chel'abbia accolta'. 'La montagna è stata dimenticata, non è arrivato nulla se non qualche briciola', ha aggiunto Garavaglia a Milano. 'Per ripartire - ha aggiunto il ministro - ...Soddisfatti chel'abbia accolta'. - - > Leggi Anche Coronavirus, in Italia 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi e altri 258 morti 'Ilha creato un danno che va indennizzato' - 'C'è ...Veltroniano quando c’era Veltroni, montiano quando c’era Monti, renziano quando c’era Renzi. Ora che l’aria è cambiata – e soffia vento di restaurazione – Antonio Funiciello torna a Palazzo Chigi da c ...Serve provare a entrare nel metodo Draghi per capire la strada che ha iniziato a percorrere il presidente del Consiglio, al di là delle prime polemiche s ...