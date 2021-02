Governo Draghi | durerà fino al termine della legislatura?

Leggi su zon

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’avventura di Marioalla guida del nuovo esecutivo di larga maggioranza è appena iniziata, eppure già si specula sulla sua effettiva possibile durata Ilsembra essere strutturato per raggiungere ad ogni modo la fine. Il suo scopo fondamentale sarà la gestione dei fondi Europei nonché ovviamente la campagna vaccinale per la lotta al Covid. Per fare undi corto respiro, il presidenteRepubblica non sarebbe andato a scomodare una figura come Mario. Ma quanto potrà reggere davvero questa maggioranza? arriverà o no davvero al 2023? Il programma dia breveLa durata in concreto del programma è grosso modo di un anno. Tanto occorrerà per ...