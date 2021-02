**Governo: D'Elia, 'no dimissioni Orlando, ma ci sia vicesegreteria 'duale'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Voglio essere chiara, anche nelle dichiarazioni di questi giorni ho fatto una fotografia del partito, non ho chiesto le dimissioni del vicesegretario Orlando, a cui rinnovo la mia stima. Non è questo il punto. Però penso che ci possa essere una vice segretaria donna, come è già stato. La segreteria di Zingaretti aveva cominciato con una vicesegreteria duale, insieme con Orlando c'era anche Paola De Micheli". Lo ha detto Cecilia D'Elia alla riunione del coordinamento nazionale della Conferenza delle democratiche. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Voglio essere chiara, anche nelle dichiarazioni di questi giorni ho fatto una fotografia del partito, non ho chiesto ledel vicesegretario, a cui rinnovo la mia stima. Non è questo il punto. Però penso che ci possa essere una vice segretaria donna, come è già stato. La segreteria di Zingaretti aveva cominciato con una, insieme conc'era anche Paola De Micheli". Lo ha detto Cecilia D'alla riunione del coordinamento nazionale della Conferenza delle democratiche.

