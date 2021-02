Governo: De Cristofaro (Si), 'non ci sono sottosegretari per tutte le stagioni' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Apprezzo da sempre la competenza e la capacità di Bassolino e non mi sono mai unito al coro degli attacchi personali che ha subito in passato, ma oggi penso che il progetto politico debba venire prima dell'individuazione del candidato". Così Peppe De Cristofaro di Sinistra Italiana, sottosegretario nel Conte 2. "Spero che a Napoli possa vivere un'alleanza larga inclusiva che comprenda le forze che hanno sostenuto Conte, le migliori energie della società civile e anche alcune fra quelle che da anni sono in Governo della città. Non penso difatti che l'esperienza di De Magistris sia tutta da buttare. E Sinistra Italiana siederà al tavolo per un candidato unitario. Non mi piace che in Europa siamo l'unico Paese in cui il centrosinistra governa con i nazionalisti non mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Apprezzo da sempre la competenza e la capacità di Bassolino e non mimai unito al coro degli attacchi personali che ha subito in passato, ma oggi penso che il progetto politico debba venire prima dell'individuazione del candidato". Così Peppe Dedi Sinistra Italiana,o nel Conte 2. "Spero che a Napoli possa vivere un'alleanza larga inclusiva che comprenda le forze che hanno sostenuto Conte, le migliori energie della società civile e anche alcune fra quelle che da anniindella città. Non penso difatti che l'esperienza di De Magistris sia tutta da buttare. E Sinistra Italiana siederà al tavolo per un candidato unitario. Non mi piace che in Europa siamo l'unico Paese in cui il centrosinistra governa con i nazionalisti non mi ...

