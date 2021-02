Governo Casalino | ' Draghi persona di alto profilo | parli di più' **

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Il presidenteè unadiche deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell'Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po' fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un'immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Secomunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici". Lo ha affermato Rocco, portavoce dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

Come ricorda Il Foglio, nel settembre del 2018, quando il governo di Conte faceva schizzare lo spread oltre i 300 punti con il suo programma anti europeista, Rocco Casalino inviò ai giornalisti l'annuncio.