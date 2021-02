Governo, ANGI: “Congratulazioni al nuovo esecutivo, priorità dare centralità alle politiche dell’innovazione” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “ANGI esprime il proprio sostegno e augura buon lavoro alla nuova squadra di Governo e al presidente Draghi. A Vittorio Colao e Roberto Cingolani, professionisti di altissimo profilo, e a tutti gli altri membri dell’esecutivo, le nostre più vive Congratulazioni, e a Paola Pisano un ringraziamento per la disponibilità sempre avuta nel sostenere le realtà dell’innovazione. La pandemia ha mostrato la necessità di accelerare i processi di innovazione in ogni ambito. Auspichiamo che il Governo Draghi possa garantire una generale razionalizzazione dei processi delle politiche pubbliche dell’innovazione, ristrutturando l’infrastruttura amministrativa e normativa, istituendo anche una commissione parlamentare sul tema e accelerare i processi di adozione delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021) “esprime il proprio sostegno e augura buon lavoro alla nuova squadra die al presidente Draghi. A Vittorio Colao e Roberto Cingolani, professionisti di altissimo profilo, e a tutti gli altri membri dell’, le nostre più vive, e a Paola Pisano un ringraziamento per la disponibilità sempre avuta nel sostenere le realtà. La pandemia ha mostrato la necessità di accelerare i processi di innovazione in ogni ambito. Auspichiamo che ilDraghi possa garantire una generale razionalizzazione dei processi dellepubbliche, ristrutturando l’infrastruttura amministrativa e normativa, istituendo anche una commissione parlamentare sul tema e accelerare i processi di adozione delle ...

L'appello è rivolto all'avvio di un dialogo che possa permettere anche al mondo della società civile e delle organizzazioni impegnate in prima linea sull'innovazione e la sostenibilità, come ANGI ...

Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato l'incarico di formare un nuovo governo: il terzo della legislatura dopo i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte. Draghi sarà il presidente del Consiglio dei ministri. Il giuramento della squadra, nelle mani del presidente della ...

Mario Draghi prepara il discorso di insediamento che terrà mercoledì al Senato e nel frattempo l’attenzione volge al suo programma di legislatura, su quale sarà il futuro del Paese dopo il Covid e qua ...

Lo sguardo è rivolto alla ricostruzione dell’Italia e del suo tessuto sociale. Annuncerà un dialogo costante con il Parlamento, un confronto che per Draghi è necessario anche per la volontà di approva ...

L'appello è rivolto all'avvio di un dialogo che possa permettere anche al mondo della società civile e delle organizzazioni impegnate in prima linea sull'innovazione e la sostenibilità, come ANGI.