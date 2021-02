Gomorra 5, il set si sposta nel Casertano per tre giorni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La troupe di ‘Gomorra 5’, diretta da Marco D’Amore e da Claudio Cupellini, ritorna nel Casertano. Stamattina, a distanza di due settimane, nuovi ciak in Villa Porfidia, a Recale. È stato allestito il set nella corte e nel giardino della dimora storica per girare alcune scene dell’ultimo atto della serie prodotta da Sky. Nell’ordine del giorno anche un’esterna, nel pomeriggio, in piazza Della Repubblica, che sarà chiusa al traffico. Da domani, e fino al 17 febbraio, il set si sposterà a Palazzo Grauso di Marcianise, dov’è già stata il 18 gennaio; si tratta delle ultime riprese della serie. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La troupe di ‘5’, diretta da Marco D’Amore e da Claudio Cupellini, ritorna nel. Stamattina, a distanza di due settimane, nuovi ciak in Villa Porfidia, a Recale. È stato allestito il set nella corte e nel giardino della dimora storica per girare alcune scene dell’ultimo atto della serie prodotta da Sky. Nell’ordine del giorno anche un’esterna, nel pomeriggio, in piazza Della Repubblica, che sarà chiusa al traffico. Da domani, e fino al 17 febbraio, il set si sposterà a Palazzo Grauso di Marcianise, dov’è già stata il 18 gennaio; si tratta delle ultime riprese della serie. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

