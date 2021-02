Gli smoothie vitaminici che fanno bene agli anziani

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Parte oggi 15 febbraio la terza edizione di Tanto di Cappellino, l’iniziativa lanciata da Innocent, brand europeo specializzato nella produzione di succhi di frutta freschi e smoothie, che prevede di devolvere in beneficenza una percentuale dell’acquisto di ogni smoothie solidalvitaminico dotato di vivace berretto. I frullati sono acquistabili nel reparto fresco delle principali catene distributive, tra cui Alì, Bennet, Carrefour, Coop Nord-Ovest, Dao, Despar, Esselunga, Italmark, Pam, Pam Local, Panorama, To-Market, Unes, oltre ai punti vendita Starbucks, Panini Durini e online su Foorban, Glovo, Ilovepoke e Nutribees. Per ogni smoothie con cappellino venduto, 0,20 euro saranno devoluti in beneficenza ad Auser Lombardia, associazione di volontariato che si occupa di promozione sociale per favorire l’invecchiamento attivo, l’assistenza e l’inclusione degli anziani.

