Gli auguri della regina, l'omaggio a Diana: dietro l'annuncio della nuova gravidanza di Meghan (Di lunedì 15 febbraio 2021) "Sua Maestà, il Duca di Edimburgo, il Principe di Galles e l'intera famiglia sono felicissimi e augurano loro ogni bene". A un portavoce di Buckingham Palace è stato affidato il compito di esternare pubblicamente l'entusiasmo per l'annuncio del nuovo arrivo nella famiglia Windsor. Harry e Meghan aspettano un fratellino o una sorellina per il piccolo Archie, il loro primogenito nato due anni fa. La coppia ha scelto di rendere nota la nuova gravidanza attraverso un canale informale: uno scatto bucolico apparso sui social, nel quale l'ex attrice accarezza il pancione tra le braccia del marito che la guarda sorridente. L'immagine in bianco e nero è stata postata su Instagram dal fotografo Misan Harriman nella serata di ieri, ma da quanto emerge la famiglia reale era stata preventivamente informata ...

