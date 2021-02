Giuseppe Conte, cosa farà dopo l’addio da premier: le sue parole sul futuro immediato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con il passaggio della campanella si è definitivamente conclusa la seconda esperienza di Governo di Giuseppe Conte. Un’avventura durata poco più di due anni e mezzo, con due diverse maggioranze e un futuro incerto circa la sua partecipazione politica. Lo stesso Conte, però, ha chiarito cosa farà ora che non è più Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte: l’ex premier torna professore Il premier con l’indice di gradimento tra i più alti registrati, torna comune cittadino. Si è conclusa così, con qualche lacrima e la sensazione di essere stato “buttato giù” sul più bello, l’esperienza in politica dell’ “Avvocato degli Italiani” Giuseppe Conte. Dal 1 giugno 2018 al 13 febbraio 2021 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Con il passaggio della campanella si è definitivamente conclusa la seconda esperienza di Governo di. Un’avventura durata poco più di due anni e mezzo, con due diverse maggioranze e unincerto circa la sua partecipazione politica. Lo stesso, però, ha chiaritoora che non è più Presidente del Consiglio.: l’extorna professore Ilcon l’indice di gradimento tra i più alti registrati, torna comune cittadino. Si è conclusa così, con qualche lacrima e la sensazione di essere stato “buttato giù” sul più bello, l’esperienza in politica dell’ “Avvocato degli Italiani”. Dal 1 giugno 2018 al 13 febbraio 2021 ...

fattoquotidiano : GIUSEPPE CONTE DEI RECORD Mai nessuno così social e amato, numeri mai visti [Leggi] - fattoquotidiano : Giuseppe Conte ha lasciato Palazzo Chigi con l’omaggio di un lungo e caloroso applauso. Subito prima, il passaggio… - lorepregliasco : A proposito di like sui social e voti: il post Facebook di ieri di @GiuseppeConteIT è il post con più engagement di… - GOGOSTANDS : Comparto fieristico in crisi nera e il governo non muove un dito - Il Tempo - marcellinosar : RT @HuffPostItalia: Giuseppe Conte da record su Facebook, post di commiato supera il milione di like -