Giuliano Condorelli | chi è il fidanzato “tradito” da Rosalinda Cannavò

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021)è noto al gossip perchécon(in arte Adua Del Vesco). Una storia d’amore tra luci e ombre, secondo quanto emerso nei racconti dell’attrice durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma comunque capace di affascinare i fan. Nato nel 1993 a Messina,ha lasciato la Sicilia quando aveva 18 anni per frequentare l’Università Cattolica di Milano. Laureatosi in Business Administration nel 2014, nel 2015 si è trasferito a Roma per frequentare un master in Management alla Luiss Guido Carli. Il ragazzo ha preso la specializzazione in due anni, laureandosi con 110 e lode nel 2017. Concluso il percorso di studi comincia a lavorare per Prada, prima come Pricing Analyst e successivamente come Retailer ...