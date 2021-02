Giornata mondiale del cancro infantile. 15 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ogni anno in Italia si registrano circa 2500 nuovi casi di tumore in età pediatrica, con un’incidenza di 15 casi su 100mila abitanti tra 0 e 14 anni, e 20 casi tra 14 e 18 anni. In Friuli Venezia Giulia si diagnosticano mediamente 35-40 nuovi casi di tumore infantile ogni anno, numero che è rimasto costante negli ultimi vent’anni. La patologia prevalente è rappresentata dalla leucemia linfatica acuta seguita dai tumori del Sistema Nervoso Centrale, dai linfomi e dai sarcomi delle parti molli e dell’osso. Vi sono inoltre alcune patologie peculiari dell’età pediatrica quali il nefroblastoma, tumore renale e il neuroblastoma, tumore che può nascere dalle ghiandole surrenali o dai gangli paravertebrali. «Grazie ai progressi fatti in ambito emato-oncologico – dichiara il dott. Rabusin, direttore della Struttura Complessa di Oncoematologia dell’Irccs Materno ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ogni anno in Italia si registrano circa 2500 nuovi casi di tumore in età pediatrica, con un’incidenza di 15 casi su 100mila abitanti tra 0 e 14 anni, e 20 casi tra 14 e 18 anni. In Friuli Venezia Giulia si diagnosticano mediamente 35-40 nuovi casi di tumoreogni anno, numero che è rimasto costante negli ultimi vent’anni. La patologia prevalente è rappresentata dalla leucemia linfatica acuta seguita dai tumori del Sistema Nervoso Centrale, dai linfomi e dai sarcomi delle parti molli e dell’osso. Vi sono inoltre alcune patologie peculiari dell’età pediatrica quali il nefroblastoma, tumore renale e il neuroblastoma, tumore che può nascere dalle ghiandole surrenali o dai gangli paravertebrali. «Grazie ai progressi fatti in ambito emato-oncologico – dichiara il dott. Rabusin, direttore della Struttura Complessa di Oncoematologia dell’Irccs Materno ...

SenatoStampa : #15febbraio, XX Giornata mondiale contro il #CancroInfantile. Istituita dall'#OMS, è promossa dalla @IntChildCancer… - Fondaz_Veronesi : Oggi è la Giornata Mondiale contro i tumori pediatrici e vogliamo parlarti di Anna che in giovane età si è trovata… - vaticannews_it : #15febbraio #PapaFrancesco ha espresso in un tweet la sua vicinanza a quanti si adoperano per debellare queste mala… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ??Il 6 febbraio è stata la Giornata #Mondiale contro le #Mutilazioni/Escissioni Genitali Femminili. @AlessiaSpo ne ha… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ??Il 6 febbraio è stata la Giornata #Mondiale contro le #Mutilazioni/Escissioni Genitali Femminili. @AlessiaSpo ne ha… -