Giorgia Meloni si prepara al ritorno in America. Ecco perché (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non c'è due senza tre. Voci di corridoio raccontano che Giorgia Meloni sarebbe pronta a una nuova trasferta Americana. Direzione: Orlando. Lì, in Florida, andrà in scena dal 25 al 28 febbraio la nuova edizione del Cpac (Conservative political action conference), la più grande kermesse dei conservatori Americani. Sarebbe la terza volta per la leader di Fratelli d'Italia. L'esordio a Washington DC, nel 2019, con un discorso in ottimo inglese subito dopo l'intervento dell'allora presidente Donald Trump. Poi il ritorno nel febbraio 2020, ad Oxon Hill, Maryland. Non prima di aver preso parte al National Prayer Breakfast, l'appuntamento annuale dei protestanti Americani organizzato dalla potente "The Fellowship" che unisce in preghiera la politica bipartisan, tanto che il neo-insediato Joe ...

