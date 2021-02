Ginnastica | rinviato il duello Ferrari-Mori per le Olimpiadi! Slitta la tappa finale di Coppa del Mondo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Laartistica non riesce a ripartire a livello internazionale, l’emergenza sanitaria ha tagliato un po’ le gambe a uno sport di classe A alle Olimpiadi. Negli ultimi 12 mesi si sono disputati soltanto gli Europei prima di Natale, ma erano un evento di Serie C vista l’assenza di tutte le Nazioni di riferimento. Settimana scorsa la Federazione Internazionale ha deciso di cancellare ladelall-around e di assegnare sei pass olimpici attraverso la graduatoria delle qualificazioni agli ultimi Mondiali. Oggi è stata presa la decisione di posticipare l’ultimadelladeldi specialità. L’evento era in programma per il 10-13 marzo a Doha (Qatar), ma vista la particolare situazione si è deciso di rinviare la competizione a una data da destinarsi. Si tratta ...

La ginnastica artistica non riesce a ripartire a livello internazionale, l'emergenza sanitaria ha tagliato un po' le gambe a uno sport di classe A alle Olimpiadi. Negli ultimi 12 mesi si sono disputat ...La situazione sanitaria attuale non permetter di svolgere i lavori in presenza. L'appuntamento slitta al prossimo trimestre ...