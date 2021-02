Giappone | produzione industriale dicembre rivista al rialzo a -1%

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –alladelle fabbrichesi a, pur sempre in terreno negativo. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice destagionalizzato dellaè sceso dell’1%, con una revisione migliorativa rispetto al -1,6% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel mese precedente l’attivitàaveva registrato una diminuzione dello 0,5%. Su base annua il dato non destagionalizzato dellaè in calo del 2,6%. La capacità di utilizzo è invariata rispetto al mese precedente e in calo dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2019. Le consegne registrano un -1,1% mentre ...