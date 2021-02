Giani all'assemblea della Riserva Mab Appennino: 'Un'area che mira al raddoppio' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per partecipare all'assemblea in modalità webinar ci si può iscrivere direttamente dai siti www.mabAppennino.it o http://www.parcoAppennino.it/ Oppure direttamente dal link dedicato: https://forms. Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Per partecipare all'in modalità webinar ci si può iscrivere direttamente dai siti www.mab.it o http://www.parco.it/ Oppure direttamente dal link dedicato: https://forms.

emanuelino10 : RT @1_batisti: Siamo molto arrabbiati con il signor Giani Presidente della Regione Toscana...Molto arrabbiati con un uomo un politico che a… - filippinipaolo1 : @sandraebasta @massimobordonar @P_M_1960 beh all'inizio in Toscana avevamo molta paura e cmq quel 4 % non è andato… - LivornoPress : Toscana zona arancione? Mazzeo: 'Trend contagi in aumento'. Giani: 'si rischia il passaggio all'arancione' - SIENANEWS : L' Rt in Toscana è 'sopra l'1. Se l'ultima volta abbiamo sfiorato la zona arancione, questa volta i casi sono aumen… - AnpiPrato : 'Davvero il Presidente Giani introdurrà l'intervento di chi presenta pubblicamente, assieme a Gabriele Adinolfi, fo… -