GFVIP, Andrea Zenga e Rosalinda coccole sul letto: bacio mancato? Video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Solo qualche giorno fa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga attuali inquilini del GFVIP si sono dichiarati il loro interesse reciproco nel corso di una conversazione privata che non potevano più rimandare. Il giovane Zenga, ragazzo composto, educato e molto tenero ha rivelato a Rosalinda di provare un’attrazione per lei non solo fisica, lo stesso ha fatto la gieffina che però è trattenuta nel lasciarsi andare dal fatto che fuori ad attenderla c’è anche il fidanzato Giuliano. Sarà stata l’atmosfera di San Valentino ma a quanto pare Andrea e Rosalinda nonostante le buone intenzioni dell’attrice di voler risolvere i suoi problemi di coppia una volta uscita dal GFVIP, fanno fatica a stare lontani. La gieffina ha anche manifestato tutto il ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Solo qualche giorno faCannavò eattuali inquilini delsi sono dichiarati il loro interesse reciproco nel corso di una conversazione privata che non potevano più rimandare. Il giovane, ragazzo composto, educato e molto tenero ha rivelato adi provare un’attrazione per lei non solo fisica, lo stesso ha fatto la gieffina che però è trattenuta nel lasciarsi andare dal fatto che fuori ad attenderla c’è anche il fidanzato Giuliano. Sarà stata l’atmosfera di San Valentino ma a quanto parenonostante le buone intenzioni dell’attrice di voler risolvere i suoi problemi di coppia una volta uscita dal, fanno fatica a stare lontani. La gieffina ha anche manifestato tutto il ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Tommaso, Andrea e Rosalinda. #GFVIP - GrandeFratello : ... ma... stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti... ?? ?? #GFVIP - GrandeFratello : È tempo di “reunion” famigliare nella Casa #GFVIP: Walter Zenga incontra entrambi i figli Andrea e Nicoló per un de… - LydiaGarca20 : RT @GF_diretta: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a un passo dal bacio al #GrandeFratelloVip #GFVIP Cosa penserà il fidanzato Giuliano? htt… - fracalderoniIT : #gfvip #GFVIP5 Secondo voi come finisce sta storia? testo -