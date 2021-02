GF vip | Tommaso rovina San Valentino a Giulia e Pierpaolo? Il gesto che non è piaciuto ai fan dei Prelemi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella casa del GF Vip i(ovveroSalemi ePretelli) hanno vissuto un meraviglioso Sancon tanto di cenetta intima e atmosfera romantica: a fare da grinch della festa è però arrivatoZorzi, che come un ciclone ha fatto arrabbiare i fan della coppia. Ma cosa avrà mai combinato il buon Tommy? LEGGI ANCHE — GF Vip, Rosalinda divisa tra Zenga e Dayane: il bacio a lui e la dichiarazione a leiZorzi fa il grinch di Sane ‘’ la festa ai, travolgente come sempre. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyZorziil Sandei? Andiamo con ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - RosmelloIT : RT @RosmelloIT: ANDATE A VOTARE CLICCANDO SU QUESTO LINK, FACCIAMO VEDERE CHE ROSALINDA DEVE ARRIVARE IN FINALE - gfvipsondaggi1 : Topi a parte, sarà tommaso quindi il terzo finalista?? Ditecelo votando il vostro vip preferito #gfvip #sovip… - loirazuccolo : Tommaso e l'abbandono del GF Vip, cosa è successo stanotte dopo la frase di Dayane contro Stefania… - ririioutsold : se Tommaso Zorzi non vince il GF VIP vi giuro ... -

Ultime Notizie dalla rete : vip Tommaso

... Stefania Orlando eZorzi , i due amici con cui al GFc'è stata qualche tensione , nelle ultime settimane. Molto probabilmente la showgirl sarà presente nella prossima diretta del reality ...A seguito dei messaggi Fedez ha deciso di rispondere sottolineando che, per quanto riguarda il GF, lui farebbe il tifo proprio per: 'Ciao! Allora premetto che non ho seguito molto, però ...(foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music: «Memories» from Bensound.com) LEGGI ANCHE: -- GF vip, Tommaso rovina San Valentino a Giulia e Pierpaolo? Il gesto che non ...All'interno della casa del Grande Fratello Vip, il clima tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi continua a non essere dei migliori. Tra i due, infatti, la situazione non è più idilliaca come una volta e, d ...