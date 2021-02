GF Vip, Rosalinda e Zenga: San Valentino bollente (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sempre più vicini e complici, Rosalinda resta profondamente colpita dalla dichiarazione di Andrea Zenga e capisce che con Giuliano non è felice. Dopo una giornata di San Valentino passata tra sensi di colpa e ricerca di chiarezza in se stessa, un lungo abbraccio la rasserena e il bacio è quasi sfiorato… Andrea Zenga finalmente si è dichiarato a Rosalinda Cannavò. I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sempre più vicini e complici,resta profondamente colpita dalla dichiarazione di Andreae capisce che con Giuliano non è felice. Dopo una giornata di Sanpassata tra sensi di colpa e ricerca di chiarezza in se stessa, un lungo abbraccio la rasserena e il bacio è quasi sfiorato… Andreafinalmente si è dichiarato aCannavò. I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono Articolo completo: dal blog SoloDonna

