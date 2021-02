Gf Vip, Maria Teresa Ruta torna e si scontra: "Sì, mi sono sentita tradita da voi" - (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Galici Maria Teresa Ruta torna al Gf dopo l'eliminazione per un confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: volano parole grosse Maria Teresa Ruta è uscita dal Gf Vip tra le polemiche, sia dei concorrenti che del pubblico. La sua eliminazione a un mese dalla finale non è piaciuta. Oggi la conduttrice ha la possibilità di tornare nella Casa per confrontarsi con i suoi ex compagni di gioco. Sarebbe voluta uscire senza salutare i coinquilini, ha discusso con Stefania Orlando appena prima di varcare la porta rossa e sua figlia Guenda dallo studio non ha resistito, ha sbottato contro i suoi ex compagni. Tommaso Zorzi, accusato di essere la causa dell'eliminazione, ha avuto una crisi e voleva uscire dal gioco, ma il Gf ha ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Francesca Galicial Gf dopo l'eliminazione per un confronto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: volano parole grosseè uscita dal Gf Vip tra le polemiche, sia dei concorrenti che del pubblico. La sua eliminazione a un mese dalla finale non è piaciuta. Oggi la conduttrice ha la possibilità dire nella Casa per confrontarsi con i suoi ex compagni di gioco. Sarebbe voluta uscire senza salutare i coinquilini, ha discusso con Stefania Orlando appena prima di varcare la porta rossa e sua figlia Guenda dallo studio non ha resistito, ha sbottato contro i suoi ex compagni. Tommaso Zorzi, accusato di essere la causa dell'eliminazione, ha avuto una crisi e voleva uscire dal gioco, ma il Gf ha ...

