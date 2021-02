GF Vip, Maria Teresa Ruta affronta Tommaso e Stefania: “Mi sono sentita tradita” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip ha spiazzato tutti quanti, ma dietro questo colpo di scena ci sono diversi conti in sospeso. Per questo la conduttrice, nella puntata di questa sera, ha nella Casa un confronto in particolare con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. “Confidavo soprattutto in voi due, eravate miei amici“, la delusione della Ruta. Il ritorno di Maria Teresa Ruta È stato senza dubbio un vero colpo di scena, che ha portato definitivamente fuori dal Grande Fratello Vip una delle veterane di questa edizione. L’eliminazione di Maria Teresa Ruta è ancora sulla bocca di tutti e molti non riescono ancora a capacitarsene, dai numerosi fan ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’eliminazione didal Grande Fratello Vip ha spiazzato tutti quanti, ma dietro questo colpo di scena cidiversi conti in sospeso. Per questo la conduttrice, nella puntata di questa sera, ha nella Casa un confronto in particolare conZorzi eOrlando. “Confidavo soprattutto in voi due, eravate miei amici“, la delusione della. Il ritorno diÈ stato senza dubbio un vero colpo di scena, che ha portato definitivamente fuori dal Grande Fratello Vip una delle veterane di questa edizione. L’eliminazione diè ancora sulla bocca di tutti e molti non riescono ancora a capacitarsene, dai numerosi fan ...

