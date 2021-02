GF VIP, clamoroso ritorno in Casa: nessuno se l’aspetta, l’annuncio appena arrivato (Di lunedì 15 febbraio 2021) GF VIP, questa sera di lunedì 15 febbraio torna in prima serata su Canale 5 il reality condotto da Signorini: ci sarà un clamoroso ritorno in Casa, nessuno se l’aspetta. Ecco la notizia appena arrivata. Questa sera di lunedì 15 febbraio è pronto a tornare in onda il reality condotto da Alfonso Signorini. In prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 febbraio 2021) GF VIP, questa sera di lunedì 15 febbraio torna in prima serata su Canale 5 il reality condotto da Signorini: ci sarà uninse. Ecco la notiziaarrivata. Questa sera di lunedì 15 febbraio è pronto a tornare in onda il reality condotto da Alfonso Signorini. In prima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

danitrash77 : @gieffepparo Mettendo da parte il clamoroso scivolone al GF VIP per me è si, ha quel qualcosa di subdolo come gioca… - zazoomblog : GF Vip clamoroso colpo di scena: accadrà questa sera nessuno lo immagina - #clamoroso #colpo #scena: #accadrà - infoitcultura : GF Vip, clamoroso gesto di Tommaso per Dayane: i concorrenti spiazzati, quanta emozione! - infoitcultura : GF Vip, “Zenga è pazzo di te”: clamoroso, nuovo amore in arrivo? - infoitcultura : GF Vip, il clamoroso gesto di Pierpaolo per Giulia: nessuno se lo aspettava -