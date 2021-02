GF Vip | anticipazioni | ROSALINDA E ZENGA | UN NUOVO AMORE?

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Stasera, lunedì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Nell’appuntamento di stasera, Maria Teresa Ruta avrà un confronto con gli ex coinquilini. La giornalista – dopo 22 nomination – è stata eliminata al televoto lo scorso venerdì. La ex concorrente che è stata nella loft di Cinecittà non l’ha presa bene tanto che dopo l’annuncio del verdetto della sua eliminazione, voleva abbandonare la casa senza neppure salutare i compagni. Sono state poi le parole del conduttore a farle cambiare idea. E poi: sta sbocciando unnel loft di Cinecittà? Andreasi è dichiarato ae i due sono sempre più complici. Ieri sera è ...

Nuovo appuntamento con il reality show di Alfonso Signorini: la finale è prevista per il prossimo lunedì 1 marzo ...Grande Fratellodi oggi, il televoto Questa sera al Grande Fratelloal televoto , per aggiudicarsi il posto in finale, ci sono Tommaso Zorzi , Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta ...Stasera, lunedì 15 febbraio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini ...Nello show condotto da Alfonso Signorini non mancheranno sorprese e novità, ma uno dei temi principali di questa puntata del Grande Fratello Vip sarà il cammino verso la finale del 1 marzo. (@edoruta) ...