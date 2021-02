GF Vip Anticipazioni | Maria Teresa Ruta Rientra Nella Casa Per un Confronto!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Un’altra diretta del Grande Fratello Vip sta per arrivare e, come al solito, sarà piena di sorprese, ma soprattutto di confronti. La finale, che sarà l’1 marzo, si sta avvicinando e, i concorrenti, sono più emozionati che mai. Vediamo insieme cosa accadrà! Un’altra puntata del Grande Fratello Vip è alle porte. Ormai,di Cinecittà, sono rimasti in pochi e la tensione è alla stelle. La finalissima infatti, dopo tante posticipazioni, finalmente sta per giungere. Una finalissima di un’edizione particolarmente movimentata e ricca di colpi di scena. Farà nuovamente il suo ingresso. La showgirl, dopo l’eliminazione a sorpresa avvenutascorsa puntata che tanto l’ha turbata, avrà un confronto con gli ex ...