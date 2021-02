GF Vip, annunciato il terzo finalista: la gioia è unanime (Di martedì 16 febbraio 2021) Due settimane dividono i concorrenti del Grande Fratello Vip dall’attesissima finale del 1 marzo. Il cerchio si stringe e nella puntata di questa sera viene annunciato il nome del terzo finalista ufficiale, dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. A contendersi l’ambito traguardo sono Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Verso il gran finale Al Grande Fratello Vip il gioco inizia a farsi davvero duro ed ogni singolo verdetto, da adesso sino alla finalissima del 1 marzo, può pesare come un macigno. Nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini viene infatti annunciato il nome del terzo finalista ufficiale. Certi, al momento, di un posto in finale sono due protagonisti di questa edizione. Da un lato Dayane Mello, la prima a raggiungere l’ambito ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Due settimane dividono i concorrenti del Grande Fratello Vip dall’attesissima finale del 1 marzo. Il cerchio si stringe e nella puntata di questa sera vieneil nome delufficiale, dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. A contendersi l’ambito traguardo sono Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Verso il gran finale Al Grande Fratello Vip il gioco inizia a farsi davvero duro ed ogni singolo verdetto, da adesso sino alla finalissima del 1 marzo, può pesare come un macigno. Nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini viene infattiil nome delufficiale. Certi, al momento, di un posto in finale sono due protagonisti di questa edizione. Da un lato Dayane Mello, la prima a raggiungere l’ambito ...

