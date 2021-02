GF VIP 5, Maria Teresa Ruta torna nella casa: confronto accesissimo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta torna nella casa del GF VIP 5, confronto accesissimo con i suoi ex coinquilini: ecco le parole L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha scosso la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha superato più di ventidue nomination, ma la scorsa settimana ha dovuto arrendersi. La Ruta ha perso al televoto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 febbraio 2021)del GF VIP 5,con i suoi ex coinquilini: ecco le parole L’eliminazione diha scosso la quinta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha superato più di ventidue nomination, ma la scorsa settimana ha dovuto arrendersi. Laha perso al televoto L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

