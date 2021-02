‘Gf Vip 5’, i dubbi di Sonia Lorenzini sull’intesa tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: “Trovo bizzarro che…” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non è passata certo inosservata nemmeno agli occhi degli ex concorrenti l’intesa sempre maggiore che sta nascendo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, e in particolare Sonia Lorenzini rispondendo alle domande dei suoi fan più curiosi non ha fatto mistero che il tempismo della bella attrice le ha lasciato molti dubbi: “Trovo un pochino bizzarra la dichiarazione di interesse di Rosalinda subito lì in procinto di un televoto per la finale. .. Se fosse tutto vero potrebbero anche piacermi… se…”. L’ex tronista di Uomini e Donne attraverso un serie di frecciatine ha fatto quindi chiaramente capire che non crede assolutamente a Rosalinda. A proposito invece dell’uscita di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non è passata certo inosservata nemmeno agli occhi degli ex concorrenti l’intesa sempre maggiore che sta nascendo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 tra, e in particolarerispondendo alle domande dei suoi fan più curiosi non ha fatto mistero che il tempismo della bella attrice le ha lasciato molti: “un pochino bizzarra la dichiarazione di interesse disubito lì in procinto di un televoto per la finale. .. Se fosse tutto vero potrebbero anche piacermi… se…”. L’ex tronista di Uomini e Donne attraverso un serie di frecciatine ha fatto quindi chiaramente capire che non crede assolutamente a. A proposito invece dell’uscita di ...

