'Gf Vip 5', cresce la complicità tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò (Video) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Proprio a pochissimi giorni dalla fine di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno deciso di lasciarsi andare a un'attrazione fino ad ora sopita: già negli scorsi giorni i due gieffini si erano reciprocamente confessati il loro interessamento, sciogliendosi poi in un lungo abbraccio. Fatto che non è certo passato inosservato al fidanzato dell'attrice, Giuliano Condorelli, il quale ha reagito in modo deciso, disattivando il suo profilo Instagram. Rosalinda, però, aveva già ammesso negli scorsi mesi di non essere più così sicura del sentimento che provava per il fidanzato, ma di volerne parlare con lui solo una volta uscita dal reality in modo tale da prendere insieme una decisione circa il loro futuro di coppia. Ora però Rosalinda sembra ...

