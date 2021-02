GF Vip 5 | Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si baciano – Video

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 15 febbraio 2021)(US Endemol Shine) E’ nata una nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip 5? L’atmosfera d’amore respirata nel giorno della festività di San Valentino ha fatto ulteriormente avvicinare. Proprio ieri, in tarda serata, i due concorrenti del reality si sono infatti lasciati andare ad una serie di effusioni, che poi sono sfociate in un timido bacio stampo vicinissimo alle labbra. Una scena che non è passata inosservata agli altri inquilini del loft di Cinecittà. Dopo una serie di puntate, in cui Alfonso Signorini ha evidenziato quantoe lasi fossero avvicinati, proprio, lo scorso sabato, ha scelto di fare un passo nei riguardi die, ...