GF vip 5 | Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si baciano per la prima volta e il pubblico si divide

(Di lunedì 15 febbraio 2021)si sono scambiati un tenero bacio stampo sulle labbra nella casa del Grande Fratello VIP dopo che il ragazzo ha cercato un dialogo con l’attrice per dirle cosa prova per lei. Lui non le ha negato di provare interesse nei suoi riguardi e di tutta rispostanon ha disdegnato il corteggiamento di. Una dichiarazione romantica, per cui ha fatto da ciliegia sulla torta il nuovo bacio. Rimane però da risolvere un problema per i due. L’attrice è vincolata al fidanzamento decennale con il compagno Giuliano Condorelli. Riuscirà, quindi,a fare chiarezza nei sentimenti? Intanto l’opinione del, al riguardo del triangolo amoroso, appare divisa.e ...

Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga arriva il primo avvicinamento importante - EireenViolet : GFVip,Rosa si dichiara a Zenga:40minuti di lacrime e crollo emotivo! Sceglie di lasciare il suo fidanzato Giuliano… - infoitcultura : GF Vip, Adua Del Vesco e Andrea Zenga, scatta il primo bacio sotto le coperte poi lei scoppia a piangere - Il… - lillydessi : Grande Fratello Vip, nel letto l'impensabile: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga oltre le effusioni -… - Blusba : -

Ultime Notizie dalla rete : vip Andrea

GFZenga e Rosalinda Cannavò chiamati in confessionale. La reazione dopo il bacio: cosa è successoGF: Zenga si confronta con i figlie Nicolòe Nicolò Zenga, figli dell'ex portiere dell'Inter e della Nazionale Walter , hanno incontrato il padre Walter, collegato da Dubai....Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò tornano dunque di nuovo in salone Pochi minuti fa, i primi baci sotto le coperte tra Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La nuova storia pare stia p ..."Non sei andata oltre a niente, stai rispettando l'altra persona, secondo me non ti devi sentire in colpa di nulla". Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si lasciano andare ad alcune confidenze nella casa ...