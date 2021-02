Genova, nuovo presidio dei #ristoratoriuniti. Corteo in piazza Corvetto, traffico bloccato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Multato un locale ha tenuto aperto a San Valentino: sanzioni per oltre 13mila euro al ristoratore e ai suoi 30 clienti Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 febbraio 2021) Multato un locale ha tenuto aperto a San Valentino: sanzioni per oltre 13mila euro al ristoratore e ai suoi 30 clienti

ErmannoKilgore : Voltri, la nuova passeggiata di nuovo dissestata dalla mareggiata e inaccessibile - la Repubblica Hanno fatto una p… - ErmannoKilgore : Genova, nuovo presidio dei #ristoratoriuniti. Corteo in piazza Corvetto, traffico bloccato - Il Secolo XIX… - gighea : RT @PCattoretti: A BONAPARTE. 5 agghiacciatore, Genova, anno VIII. Possa io intuonare di nuovo il canto della vittoria quando tu tornerai a… - dagiannagenova : RT @Genova4Tourist: Un nuovo locale che apre nel centro storico per noi è sempre una grande notizia! Complimenti a Patisserie 918 ???? Abbiam… - RapBeatsRadio : 'I Love Rappone' è ormai un marchio per @principe_to, il suo pezzo dello scorso giugno, una vera e propria hit unde… -