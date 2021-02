Genova: Il ponte della rinascita, su History una città che non si arrende (Di lunedì 15 febbraio 2021) Completato la scorsa estate, il nuovo ponte di Genova rappresenta il simbolo di una città e di una nazione che provano a riemergere da una crisi che dura da quasi due anni: dal crollo del ponte Morandi alla pandemia determinata dal COVID-19. “Il ponte della rinascita”, simbolo dell’Italia che non si arrende, è il protagonista del nuovo documentario dal titolo “Genova: Il ponte della rinascita” che andrà in onda... Leggi su digital-news (Di lunedì 15 febbraio 2021) Completato la scorsa estate, il nuovodirappresenta il simbolo di unae di una nazione che provano a riemergere da una crisi che dura da quasi due anni: dal crollo delMorandi alla pandemia determinata dal COVID-19. “Il”, simbolo dell’Italia che non si, è il protagonista del nuovo documentario dal titolo “: Il” che andrà in onda...

