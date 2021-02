Genova | al Policlinico San Martino sono già realtà i tamponi ultrarapidi

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Il test permette di avere una prima risposta in tre minuti, poi altre letture in un minuto. in un'ora si poseseguire dai 55 ai 60 ...

Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Donna incinta trasferita d'urgenza con volo aeronautica. Dal Policlinico di Catania al Gaslini di Genova con Falcon 900 #A… - AngeloArecco : RT @AnsaLiguria: Donna incinta trasferita d'urgenza con volo aeronautica. Dal Policlinico di Catania al Gaslini di Genova con Falcon 900 #A… - AnsaLiguria : Donna incinta trasferita d'urgenza con volo aeronautica. Dal Policlinico di Catania al Gaslini di Genova con Falcon… - AnsaSicilia : Donna incinta trasferita d'urgenza con volo aeronautica. Dal Policlinico di Catania al Gaslini di Genova con Falcon… - ideadestra_ : RT @rusconsgenova: Presso il Consolato Generale di Russia a Genova si è tenuto l'incontro della Console Generale M.Vedrinskaya con il Diret… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova Policlinico

NewSicilia

Il test permette di avere una prima risposta in tre minuti, poi altre letture in un minuto. in un'ora si possono eseguire dai 55 ai 60 ...Una 30enne in gravidanza che doveva essere trasferita d urgenza daldi Catania al Gaslini distata trasportata dalla Sicilia in Liguria con un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell aeronautica militare. La richiesta di intervento sanitario arrivata ...Tre consulenti da Genova a Messina con il compito di fare luce sul tragico focolaio che ha “incendiato” la casa di riposo Come d’incanto, strappando 34 ...Nel primo pomeriggio di ieri si è concluso il trasporto sanitario d'urgenza effettuato da un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare che ha trasferito una donna di 30 anni in gravidanza da ...