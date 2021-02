Gazzetta: il gol di Insigne ha evitato giorni di passione a Gattuso (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport oggi torna sul gol di Insigne che ha regalato la vittoria al Napoli contro la Juve, una vittoria che vale molto soprattutto per il suo allenatore La rete di Insigne ha restituito un po’ di tranquillità all’ambiente e ha evitato a Gattuso altri giorni di passione. Il suo futuro continua a essere in discussione, ma l’aver battuto la Juventus è qualcosa in più di un semplice bonus da poter spendere. L’abbraccio finale tra l’allenatore e il capitano è stata una bella immagine, è servito anche per allontanare il sospetto che tra i due il rapporto non funzionasse L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladello Sport oggi torna sul gol diche ha regalato la vittoria al Napoli contro la Juve, una vittoria che vale molto soprattutto per il suo allenatore La rete diha restituito un po’ di tranquillità all’ambiente e haaltridi. Il suo futuro continua a essere in discussione, ma l’aver battuto la Juventus è qualcosa in più di un semplice bonus da poter spendere. L’abbraccio finale tra l’allenatore e il capitano è stata una bella immagine, è servito anche per allontanare il sospetto che tra i due il rapporto non funzionasse L'articolo ilNapolista.

