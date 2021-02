Gazidis: “Non c’è un altro club importante come il Milan” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato un’intervista al podcast Futbol Grant Wahl. “Non c’è un unico momento per la ripresa del Milan, ci sono tante cose da dire. Si tratta di una grande storia con molti momenti. Posso parlare di Stefano Pioli e del grande lavoro che sta facendo: è arrivato in un momento davvero difficile, come spesso accade ai nuovi allenatori. Ha portato calma, concentrazione e modernità nell’approccio alle partite. Stefano è una persona incredibile, un allenatore top. Posso parlare anche di Maldini, il nostro dt affiancato dal ds Massara. Paolo è una leggenda del calcio, sta mettendo tutto se stesso in questo nuovo ruolo. Posso parlare della proprietà americana, che ha risollevato il club da una situazione finanziaria davvero difficile. Posso parlare di Ibrahimovic, andato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il CEO del, Ivan, ha rilasciato un’intervista al podcast Futbol Grant Wahl. “Non c’è un unico momento per la ripresa del, ci sono tante cose da dire. Si tratta di una grande storia con molti momenti. Posso parlare di Stefano Pioli e del grande lavoro che sta facendo: è arrivato in un momento davvero difficile,spesso accade ai nuovi allenatori. Ha portato calma, concentrazione e modernità nell’approccio alle partite. Stefano è una persona incredibile, un allenatore top. Posso parlare anche di Maldini, il nostro dt affiancato dal ds Massara. Paolo è una leggenda del calcio, sta mettendo tutto se stesso in questo nuovo ruolo. Posso parlare della proprietà americana, che ha risollevato ilda una situazione finanziaria davvero difficile. Posso parlare di Ibrahimovic, andato ...

