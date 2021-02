Gazidis: “Milan opportunità unica. Non esiste un altro club così” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Amministratore Delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a "Grant Wahl" per il podcast "Fútbol". Queste le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Amministratore Delegato delIvanha rilasciato una lunga intervista a "Grant Wahl" per il podcast "Fútbol". Queste le sue dichiarazioni Pianeta

Tanti i focus di Gazidis sul Milan e sul futuro del club. Di seguito le dichiarazioni più importanti del dirigente rossonero: Quali sono stati i momenti chiave che hanno portato alla ripresa del ...

'C'è l'opportunità di sdoganare anche in Italia il pensiero strategico, la mentalità per il business. Per me è una sfida culturale, non solo professionale' Il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha rilasciato un'intervista al podcast Futbol Grant Wahl. 'Non c'è un unico momento per la ripresa del Milan, ci sono tante cose da dire. Si tratta di una grande storia con molti ...

Milan, Ivan Gazidis in esclusiva a Sky: "Questo club è un sogno. Torneremo grandi" Sky Sport Gazidis: "Inter e Juve avanti, ma il Milan è rinato. Ho scelto un progetto ambizioso"

Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Futbol Grant Wahl in merito all'ambizioso progetto del Milan.

L’Amministratore Delegato del Milan Ivan Gazidis ha rilasciato una lunga intervista a “Grant Wahl” per il podcast “Fútbol”. Queste le sue dichiarazioni sulla scelta di accettare di venire al Milan nel ...

