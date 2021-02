Gatto vuole prendere il pesce, ma cade nella boccia d'acqua | video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Difficile resistere alla tentazione di cacciare il pesce che nuota ignaro nella sua boccia d'acqua. Infatti questo Gatto gli si avvicina e con la zampa prova a prenderlo. Non riuscendoci prova con il muso, ma perde l'equilibrio e finisce dentro. Si dimena per cercare di uscire, invano. Al che la padrona lo tira fuori, sano e salvo. Una battuta di pesca decisamente andata male. Guarda tutti i video divertenti Gatto-triste NoneGatto-cade-mobile NoneGatto cade None Leggi su panorama (Di lunedì 15 febbraio 2021) Difficile resistere alla tentazione di cacciare ilche nuota ignarosuad'. Infatti questogli si avvicina e con la zampa prova a prenderlo. Non riuscendoci prova con il muso, ma perde l'equilibrio e finisce dentro. Si dimena per cercare di uscire, invano. Al che la padrona lo tira fuori, sano e salvo. Una battuta di pesca decisamente andata male. Guarda tutti idivertenti-triste None-mobile NoneNone

