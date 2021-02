Gasperini: «Papu Dance? No, ho visto quella di Muriel…» – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini non ha nostalgia della Papu Gomez. I gol e i balletti di Luis Muriel lo stanno aiutando a dimenticare l’argentino Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari ammettendo di preferire il balletto di Muriel a quello del Papu Gomez. Papu GOMEZ –«Sono contento per il Papu ma ho visto oggi Muriel fare il suo balletto che è altrettanto straordinario». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gian Pieronon ha nostalgia dellaGomez. I gol e i balletti di Luis Muriel lo stanno aiutando a dimenticare l’argentino Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari ammettendo di preferire il balletto di Muriel a quello delGomez.GOMEZ –«Sono contento per ilma hooggi Muriel fare il suo balletto che è altrettanto straordinario». Leggi su Calcionews24.com

