Garavaglia Lega contro Speranza | “Sullo sci è mancato rispetto”

Il ministro Garavaglia contro Speranza sul blocco dello sci: "E' mancato rispetto". Zingaretti: "Ristori immediati". ROMA – Il ministro Garavaglia contro Speranza sul blocco dello sci. In conferenza stampa il titolare del Turismo è ritornato ad attaccare il collega della Salute: "E' mancato rispetto per i lavoratori della montagna – l'attacco del leghista, riportato dall'Ansa – non entro nel merito, ma non può funzionare così. Invece del bonus monopattino, parliamo di incentivi per chi lavora in montagna che è stata dimenticata. Per ripartire servono due cose fondamentali: programmazione e lavorare per mantenere la competitività del nostro sistema montagna. Quindi bisogna usare i soldi del ...

