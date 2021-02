Game of Games | il nuovo show di Simona Ventura slitta ancora | ecco quando inizia

(Di lunedì 15 febbraio 2021)sta per tornare in televisione, precisamente su Rai 2, con nuovi progetti inediti. Molto stimata dal direttore Ludovico Di Meo, nel 2021 avrà molti progetti ai quali partecipare. Primo tra tuttiofs, ilche si baserà sul programma americano condotto da Ellen De Generis. La versione italiana, però, verrà prodotta in collaborazione con la Blu Yazmine, ex direttore di Rete e fondatore di Magnolia, conosciuta anche per aver prodotto il docu-reality La Caserma. Per quanto riguarda le riprese, queste sono cominciate nel mese di dicembre e, per quanto ne sappiamo, sono già terminate.lmente la prima puntata del programma era stata fissata a lunedì 15 marzo, ma le ultime indiscrezioni rivelate da TvBlog parlano di uno ...

Game of Games debutter su Rai 2 a primavera inoltrata. Il programma affidato a Simona Ventura sarebbe dovuto iniziare luned 15 marzo, ma come riporta TvBlog - , la data di partenza risulta oggi ...