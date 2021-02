Gallipoli | “giovani si lanciano contro le auto in corsa” | la Procura indaga sulla sfida social del “planking challenge”

(Di lunedì 15 febbraio 2021): ragazzinileinlaSisu una nuova pericolosache potrebbe ancora una volta coinvolgere i piùutenti di TikTok. Si tratta del “gioco”e consisterebbe nel folle gesto di lanciarsi sullein. E i video finiscono poi su Tik Tok. Il caso è stato segnalato un paio di settimane fa in Puglia, a, dove ladei Minori di Lecce ha ora aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda e verificarne l’attendibilità e l’effettiva esistenza. Già nello ...

