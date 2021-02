G20 | Ciarlo | “L’Italia promuova il ‘Debt for Climate' ”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – Rinunciare a una parte del credito maturato con un Paese in via di sviluppo a patto che questo investa la cifra risparmiata in progetti di mitigazione o adattamento al cambiamento climatico. È la proposta del Green Climate Fund delle Nazioni Unite rilanciata dalle pagine dell’Huffington Post da Emilio Ciarlo, esperto di relazioni internazionali e sviluppo globale.

Redattore Sociale

