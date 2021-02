Fratoianni (Sinistra italiana): “Delusi dal governo Draghi, non condividiamo la scelta di sostenerlo” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Senza pregiudiziale abbiamo atteso di vedere la squadra di governo, ma siamo molto Delusi. Questo non è il governo dei migliori, è un governo più di destra che rischia di portare indietro l’orologio del Paese. Oggi più che mai dobbiamo proteggere chi è più debole dentro questa crisi. Per farlo continueremo a batterci in Parlamento e fuori, rilanciando l’alleanza col Partito democratico e col Movimento 5 stelle. Non condividiamo la scelta di sostenere questo governo ma continueremo a lavorare per una coalizione per dare alternativa al Paese”. Così Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, dopo che il congresso del partito ha votato, a larghissima maggioranza, contro il sostegno dell’esecutivo guidato da Mario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Senza pregiudiziale abbiamo atteso di vedere la squadra di, ma siamo molto. Questo non è ildei migliori, è unpiù di destra che rischia di portare indietro l’orologio del Paese. Oggi più che mai dobbiamo proteggere chi è più debole dentro questa crisi. Per farlo continueremo a batterci in Parlamento e fuori, rilanciando l’alleanza col Partito democratico e col Movimento 5 stelle. Nonladi sostenere questoma continueremo a lavorare per una coalizione per dare alternativa al Paese”. Così Nicola, di, dopo che il congresso del partito ha votato, a larghissima maggioranza, contro il sostegno dell’esecutivo guidato da Mario ...

