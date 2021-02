Fratoianni: «Dico no a un governo politico con la destra peggiore» (Di martedì 16 febbraio 2021) L’assemblea nazionale di Sinistra Italiana, domenica, ha deciso – accettando la proposta del segretario Nicola Fratoianni- di non votare la fiducia al governo Draghi, con 122 voti a favore, 16 contrari e 4 astenuti. Perché? Questa operazione non ci convince affatto – spiega Fratoianni -. Dietro formule generiche come “inadeguatezza della classe politica” si è voluto colpire le scelte fatte dal governo Conte, e mi riferisco alle accuse di assistenzialismo verso politiche che invece miravano alla redistribuzione. Non siamo davanti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 febbraio 2021) L’assemblea nazionale di Sinistra Italiana, domenica, ha deciso – accettando la proposta del segretario Nicola- di non votare la fiducia alDraghi, con 122 voti a favore, 16 contrari e 4 astenuti. Perché? Questa operazione non ci convince affatto – spiega-. Dietro formule generiche come “inadeguatezza della classe politica” si è voluto colpire le scelte fatte dalConte, e mi riferisco alle accuse di assistenzialismo verso politiche che invece miravano alla redistribuzione. Non siamo davanti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

