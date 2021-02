Francesco Armentaro | deceduto in seguito all’incidente sulla Torino-Bardonecchia

Valsusaoggi : INCIDENTE IN AUTOSTRADA: UNA DELLE VITTIME È DELLA VALSUSA, ADDIO A FRANCESCO ARMENTARO -

Gli amici e i soci del gastro - pub Feudo di San Giorio salutano così con un postil 37enne morto nel maxi tamponamento avvenuto ieri sulla A32 Torino - Bardonecchia . L'altra ..."Prima o poi berremo di nuovo una birra tutti insieme. Buon viaggio". Gli amici e i soci del gastro - pub Feudo di San Giorio salutano così con un postil 37enne morto nel maxi tamponamento avvenuto ieri sulla A32 Torino - Bardonecchia. L'altra vittima la 71enne Michelanna Giachino ha perso la vita durante il trasporto in ospedale ...Francesco Armentaro, il 37enne di Caselette morto nel gigantesco incidente avvenuto la mattina di sabato 13 febbraio 2021 sull'autostrada Torino-Frejus a Salbertrand, era un vulcano di idee e di attiv ...Mega incidente mortale in autostrada tamponamento a catena sull’A32 Torino-Bardonecchia: 25 auto coinvolte, 2 vittime e 31 feriti. Le cause, la dinamica.